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RacingVision GT200Odlične performanse

12342RGTB1

1 nagrada

Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

Ako ste strastveni vozač, neka vam Philips RacingVision GT200 žarulje za automobile podignu iskustvo vožnje na višu razinu. Do 200 % jarkije svjetlo koje osvjetljava 80 metara duže znači bolju vidljivost i brže reakcije za uzbudljiviju vožnju.

Pogledajte sve prednosti

Neka naša svjetla podignu vaše iskustvo vožnje na višu razinu

Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

  • Vrsta žarulje: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Do 200 % jarkije svjetlo

  • Produženi snop na prometnici

  • Broj žarulja: 1

Doživite snažnu promjenu vidljivosti i uzbuđenja u vožnji

Doživite snažnu promjenu vidljivosti i uzbuđenja u vožnji

Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Doživite nevjerojatnu oštrinu do 200 % jarkijeg svjetla¹. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste te osigurava sigurniju i uzbudljiviju vožnju.

Snažno prednje svjetlo koje osvjetljava 80 metara dalje²

Snažno prednje svjetlo koje osvjetljava 80 metara dalje²

S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 koje doseže punih 80 metara dalje² od zakonskog minimuma vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti. Sve to doprinosi sigurnijem i ugodnijem doživljaju vožnje.

Svjetlo visokih performansi odobreno za upotrebu na javnim prometnicama

Svjetlo visokih performansi odobreno za upotrebu na javnim prometnicama

Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za AWARD-7561138

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Upozorenja

  1. 1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.

  2. 2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.