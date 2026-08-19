12342RGTB1
Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje
Ako ste strastveni vozač, neka vam Philips RacingVision GT200 žarulje za automobile podignu iskustvo vožnje na višu razinu. Do 200 % jarkije svjetlo koje osvjetljava 80 metara duže znači bolju vidljivost i brže reakcije za uzbudljiviju vožnju.
Vrsta žarulje: H4
12 V, 60/55 W
Do 200 % jarkije svjetlo
Produženi snop na prometnici
Broj žarulja: 1
Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Doživite nevjerojatnu oštrinu do 200 % jarkijeg svjetla¹. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste te osigurava sigurniju i uzbudljiviju vožnju.
S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 koje doseže punih 80 metara dalje² od zakonskog minimuma vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti. Sve to doprinosi sigurnijem i ugodnijem doživljaju vožnje.
Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.
Nagrade
Recenzije
1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.
2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.