Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

Ako ste strastveni vozač, neka vam Philips RacingVision GT200 žarulje za automobile podignu iskustvo vožnje na višu razinu. Do 200 % jarkije svjetlo koje osvjetljava 80 metara duže znači bolju vidljivost i brže reakcije za uzbudljiviju vožnju.