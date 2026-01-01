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  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

VisionPlusVeća sigurnost i udobnost

12258VPB1

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
Žarulje za prednja svjetla Philips VisionPlus stvaraju 60 % veću vidljivost, što vozačima omogućuje da vide dalje i osjećaju se sigurnije i udobnije. Uz visoke performanse i izvrsnu vrijednost, VisionPlus je pravi izbor za današnje zahtjevne vozače.
Pogledajte sve prednosti

Do 60 % veća vidljivost: brze reakcije spašavaju živote

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

  • Vrsta žarulje: H1

  • 12 V, 55 W

  • Do 60 % veća vidljivost

  • Izuzetno otporna automobilska žarulja

  • Broj žarulja: 1

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija

S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija

Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Philips Automotive nudi sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

Tehničke specifikacije

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