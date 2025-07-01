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Kako mogu promijeniti postavke intenziteta na četkici za zube Sonicare?

Intenzitet svoje četkice za zube Sonicare možete promijeniti na drški ili putem aplikacije. U nastavku pregledajte različite načine na koje možete promijeniti intenzitet svoje četkice Sonicare.  

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX4072/42, HX4042/52, HX4042/41. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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