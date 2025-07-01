Kako mogu promijeniti postavke intenziteta na četkici za zube Sonicare?

Možete birati između tri različite razine intenziteta: niski, srednji i visoki. Intenzitet će se automatski odabrati na temelju glave četkice koju postavite. Intenzitet možete promijeniti tijekom četkanja tako da pritisnete gumb za način rada / intenzitet. Ova se značajka ne može podesiti ako je drška pauzirana ili isključena.