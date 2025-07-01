Kako mogu promijeniti postavke intenziteta na četkici za zube Sonicare?
Intenzitet svoje četkice za zube Sonicare možete promijeniti na drški ili putem aplikacije. U nastavku pregledajte različite načine na koje možete promijeniti intenzitet svoje četkice Sonicare.
Četkica za zube prema zadanoj je postavci postavljena na visok intenzitet. To je treći i najveći od tri indikatora.
Srednji indikator naznačuje srednji intenzitet.
Donji indikator naznačuje nizak intenzitet.
Postavku možete promijeniti tijekom ciklusa četkanja, pritiskom indikatora intenziteta ili u aplikaciji Sonicare.
Možete birati između tri različite razine intenziteta: niski, srednji i visoki. Intenzitet će se automatski odabrati na temelju glave četkice koju postavite. Intenzitet možete promijeniti tijekom četkanja tako da pritisnete gumb za način rada / intenzitet. Ova se značajka ne može podesiti ako je drška pauzirana ili isključena.
Neke četkice za zube Sonicare imaju opcije intenziteta, ali nemaju LED indikatore. Kod tih modela intenzitet se može promijeniti pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje tijekom uporabe.
Možete birati između tri različite razine intenziteta: niski, srednji i visoki. Za povećanje razine intenziteta pritisnite gumb +. Za smanjenje pritisnite gumb -. To možete učiniti u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa četkanja.
Intenzitet svoje četkice Sonicare Prestige možete promijeniti i u aplikaciji Sonicare. Evo kako:
Otvorite aplikaciju Sonicare.
Na zaslonu prije četkanja dodirnite gumb ^ kako biste proširili postavke četkice za zube: Dodirnite opciju za niski, srednji ili visoki intenzitet na gornjoj polovici zaslona.
Na zaslonu ažuriranja prikazat će se kvačica. Naznačuje da je intenzitet uspješno promijenjen. Prikazat će se i na drški.
Dodirnite strelicu < kako biste započeli četkanje uz novi intenzitet.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX4072/42, HX4042/52, HX4042/41. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›