Philips podrška Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?

Vaša četkica za zube Sonicare mjeri pritisak koji primjenjujete tijekom četkanja radi zaštite desni i zuba. Ako prejako pritišćete, drška će promijeniti vibraciju.

Primit ćete upozorenje kada prejako pritišćete. Ovisno o modelu četkice za zube, to može biti jedan ili više od sljedećih signala:

Indikator na podnožju četkice za zube (samo Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean serija 9000, 6000 – 7000 i Advanced Clean)

Bljeskat će LED indikator podsjetnika za glavu četkice.

Promjena vibracije, a time i intenziteta četkanja.

Zvuk i/ili pulsirajući zvuk.

Ti će se signali zaustaviti kada smanjite pritisak.

Ako četkica za zube ne reagira na pritisak, provjerite je li omogućena značajka senzora za pritisak. Tu funkciju obično možete uključiti/isključiti tako da četkicu za zube stavite na punjač, a gumb za uključivanje/isključivanje držite pritisnutim do 7 sekundi. Trebali biste čuti niz zvučnih signala, a na donjem dijelu drške zasvijetlit će LED indikator.

U korisničkom priručniku provjerite ima li vaš model funkciju senzora pritiska i utvrdite točne korake za njezino omogućavanje ili onemogućavanje.

Ako se senzor pritiska aktivira čak i kada ne primjenjujete pritisak, pokušajte puniti četkicu za zube najmanje 10 sekundi.

Ako se problem nastavi pojavljivati, kontaktirajte nas za dodatnu podršku.