2 godine jamstva
Vaša četkica za zube Sonicare mjeri pritisak koji primjenjujete tijekom četkanja radi zaštite desni i zuba. Ako prejako pritišćete, drška će promijeniti vibraciju.
Primit ćete upozorenje kada prejako pritišćete. Ovisno o modelu četkice za zube, to može biti jedan ili više od sljedećih signala:
Ti će se signali zaustaviti kada smanjite pritisak.
Ako četkica za zube ne reagira na pritisak, provjerite je li omogućena značajka senzora za pritisak. Tu funkciju obično možete uključiti/isključiti tako da četkicu za zube stavite na punjač, a gumb za uključivanje/isključivanje držite pritisnutim do 7 sekundi. Trebali biste čuti niz zvučnih signala, a na donjem dijelu drške zasvijetlit će LED indikator.
U korisničkom priručniku provjerite ima li vaš model funkciju senzora pritiska i utvrdite točne korake za njezino omogućavanje ili onemogućavanje.
Ako se senzor pritiska aktivira čak i kada ne primjenjujete pritisak, pokušajte puniti četkicu za zube najmanje 10 sekundi.
Ako se problem nastavi pojavljivati, kontaktirajte nas za dodatnu podršku.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›
Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?
U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?