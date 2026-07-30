ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Početna stranica podrške

Philips podrška

Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?

Kad registrirate četkicu za zube Sonicare, možete provjeriti ima li posebnih ponuda. Četkicu za zube možete registrirati na web-stranici Philips.com ili u aplikaciji Sonicare. Četkicu za zube možete registrirati putem aplikacije samo ako imate četkicu za zube koja podržava aplikaciju.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

Česta pitanja

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći

Tražite nešto drugo?

Upoznajte sve opcije podrške tvrtke Philips

Početna stranica podrške