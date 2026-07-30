Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?

Kad registrirate četkicu za zube Sonicare, možete provjeriti ima li posebnih ponuda. Četkicu za zube možete registrirati na web-stranici Philips.com ili u aplikaciji Sonicare. Četkicu za zube možete registrirati putem aplikacije samo ako imate četkicu za zube koja podržava aplikaciju.
Prijavite se na svoj My Philips račun ili izradite novi račun. Nakon prijave pritisnite „Registracija proizvoda“ i slijedite upute.
Prijavite se u svoj My Philips račun u aplikaciji.
Povežite četkicu za zube i aplikaciju putem Bluetooth veze.
Nakon povezivanja pritisnite tri točke u donjem desnom kutu.
U izborniku odaberite „Moji proizvodi“.
Pritisnite „Registriraj moj proizvod“ i slijedite upute.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›