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Što znače simboli na mojoj Sonicare četkici za zube?

Simboli na električnoj četkici za zube Philips Sonicare pružaju informacije o postavkama i statusu četkice za zube.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX3901/03, HX4043/49, HX4072/42. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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