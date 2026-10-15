Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HX3901/03, HX4043/49, HX4072/42. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›
Što znače simboli na mojoj Sonicare četkici za zube?
Kako mogu iskoristiti jamstvo povrata novca?
Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?
Mogu li svoj punjač Sonicare upotrebljavati s drugim četkicama?
Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?
Kako mogu promijeniti postavke intenziteta na četkici za zube Sonicare?
Mogu li zamijeniti bateriju svoje četkice za zube Sonicare?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?
Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?
Koja glava četkice pristaje na moju Sonicare četkicu za zube?
Kako čistiti četkicu za zube Philips Sonicare?