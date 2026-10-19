Philips podrška Kako mogu očistiti filtar usisavača PowerPro Aqua?

Filtar usisavača PowerPro Aqua tvrtke Philips možete čistiti na sljedeći način:

Izvadite filtar Nježno ga operite čistom vodom Iscijedite višak vode Ostavite ga da se suši 24 sata Vratite filtar u usisavač

Pogledajte videozapis u nastavku i saznajte kako to učiniti: