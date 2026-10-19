ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Početna stranica podrške

Philips podrška

Kako mogu očistiti filtar usisavača PowerPro Aqua?

Filtar usisavača PowerPro Aqua tvrtke Philips možete čistiti na sljedeći način:

  1. Izvadite filtar
  2. Nježno ga operite čistom vodom
  3. Iscijedite višak vode
  4. Ostavite ga da se suši 24 sata
  5. Vratite filtar u usisavač

Pogledajte videozapis u nastavku i saznajte kako to učiniti:

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: FC6408/01, FC6404/01, FC6401/01. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

Česta pitanja

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći

Tražite nešto drugo?

Upoznajte sve opcije podrške tvrtke Philips

Početna stranica podrške