Kako mogu očistiti filtar usisavača PowerPro Aqua?

Filtar usisavača PowerPro Aqua tvrtke Philips možete čistiti na sljedeći način:
Pogledajte videozapis u nastavku i saznajte kako to učiniti:
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: FC6408/01, FC6404/01, FC6401/01. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›
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