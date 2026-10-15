Koja glava četkice pristaje na moju Sonicare četkicu za zube?
Postoje tri različite vrste glava četkica Sonicare. Glava četkice koja odgovara vašoj četkici za zube ovisi o modelu koji imate.
Glava četkice koja se postavlja pritiskom standardna je glava četkice i odgovara većini naših punjivih četkica za zube Sonicare.
Naši stariji modeli Essence imaju veću glavu četkice s navojem.
Glave četkice Philips One i Philips One for Kids kompatibilne su samo s četkicama Philips One i Philips One for Kids.
Glave četkice Philips One također se postavljaju pritiskom. Međutim, mogu se upotrebljavati samo s četkicom za zube Philips One.
Pametne glave četkice za zube imaju značajku koja vašoj četkici za zube omogućuje prepoznavanje glave koju upotrebljavate. Četkica za zube zatim će odabrati optimalan način rada i intenzitet. Pametnu glavu četkice za zube možete prepoznati po ikoni koja se nalazi na donjem dijelu glave četkice.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HX6600/13, HX6600/42, HX6600/11. Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›