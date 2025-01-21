TCO je vodeći globalni certifikacijski standard za IT proizvode koji postavlja visoke standarde očuvanja okoliša i društvene odgovornosti tijekom cijelog ciklusa trajanja proizvoda. Nije samo oznaka, to je predanost stvaranju boljeg, ekološkog svijeta kroz odabir pametnijih proizvoda.
TCO je vodeći globalni certifikacijski standard za IT proizvode koji postavlja visoke standarde očuvanja okoliša i društvene odgovornosti tijekom cijelog ciklusa trajanja proizvoda. Nije samo oznaka, to je predanost stvaranju boljeg, ekološkog svijeta kroz odabir pametnijih proizvoda.
Monitori tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified dizajnirani su za one koji cijene inovaciju i brinu o svom utjecaju na okoliš. Odabir monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified znači da doprinosite budućnosti izgrađenoj na odgovornim praksama, bez kompromisa po pitanju kvalitete ili performansi.
Monitori tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified dizajnirani su za one koji cijene inovaciju i brinu o svom utjecaju na okoliš.
Odabir monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified znači da doprinosite budućnosti izgrađenoj na odgovornim praksama, bez kompromisa po pitanju kvalitete ili performansi.
Asortiman monitora tvrtke Philips uključuje niz modela s TCO Certified certifikatom 10. generacije, koji nude ekološki prihvatljiv dizajn, najmoderniju tehnologiju i dugoročnu pouzdanost.. Ti proizvodi ne samo da zadovoljavaju visoke standarde održivosti, već su i napravljeni da pružaju superiorne performanse za profesionalce i ekološki osviještene korisnike.
Asortiman monitora tvrtke Philips uključuje niz modela s TCO Certified certifikatom 10. generacije, koji nude ekološki prihvatljiv dizajn, najmoderniju tehnologiju i dugoročnu pouzdanost.. Ti proizvodi ne samo da zadovoljavaju visoke standarde održivosti, već su i napravljeni da pružaju superiorne performanse za profesionalce i ekološki osviještene korisnike.
Business Monitor
LCD monitor s priključkom USB-C
24B2U4301/00
Business Monitor
LCD monitor
24B2N4200/00
Business Monitor
LCD monitor
24B2N3200J/00
Business Monitor
LCD monitor s priključkom USB-C
27B2U3601/00
Business Monitor
LCD monitor s priključkom USB-C
27B2U4601/00
Business Monitor
LCD monitor s priključkom USB-C
24B2U3301/00
Curved Business monitor
WQHD monitor s priključkom USB-C
34B2U5600C/00
Curved Business monitor
WQHD monitor s priključkom USB-C
34B2U3600C/00
Curved Business monitor
WQHD monitor s Thunderbolt™ 4
34B2U6603CH/00
Sve serije monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10 imaju 5-godišnje jamstvo koje odražava naše povjerenje u njihovu kvalitetu i pouzdanost. To jamstveno razdoblje podržava održiviju budućnost kroz odgovoran dizajn i proizvodnju, promičući dugotrajne proizvode koji doprinose smanjenju otpada i utjecaja na okoliš. Prvi modeli s certifikatom TCO Certified generacije 10 i 5-godišnjim jamstvom bit će dostupni od veljače 2025..
Sve serije monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10 imaju 5-godišnje jamstvo koje odražava naše povjerenje u njihovu kvalitetu i pouzdanost. To jamstveno razdoblje podržava održiviju budućnost kroz odgovoran dizajn i proizvodnju, promičući dugotrajne proizvode koji doprinose smanjenju otpada i utjecaja na okoliš.
Prvi modeli s certifikatom TCO Certified generacije 10 i 5-godišnjim jamstvom bit će dostupni od veljače 2025..
U tvrtki Philips Monitors vjerujemo u stvaranje rješenja od kojih koristi imaju i naši kupci i planet. Odabirom monitora s certifikatom TCO Certified birate proizvode koji kombiniraju najmoderniju tehnologiju i održive prakse. Zajedno oblikujemo svjetliju budućnost za sve.
U tvrtki Philips Monitors vjerujemo u stvaranje rješenja od kojih koristi imaju i naši kupci i planet. Odabirom monitora s certifikatom TCO Certified birate proizvode koji kombiniraju najmoderniju tehnologiju i održive prakse. Zajedno oblikujemo svjetliju budućnost za sve.
U tvrtki Philips predani smo pružanju vrlo kvalitetnih proizvoda koji su dizajnirani da traju. U sklopu te predanosti pružamo sveobuhvatno jamstvo kako bi naši klijenti bili bezbrižni.
Priloženo jamstvo za proizvodnju proizvoda:
Sve serije monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10 imaju standardno 5-godišnje jamstvo koje pokriva nedostatke u materijalima ili izradi. To jamstvo ne pokriva oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili nezgodama.
Vrijede izuzeća jamstva navedena na stranici podrške tvrtke Philips u odjeljku s informacijama o jamstvu, bez razlikovanja između komercijalnih ili nekomercijalnih krajnjih korisnika.
Ažuriranja softvera za sve proizvode tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10:
Pružamo besplatna sigurnosna ažuriranja, popravna ažuriranja i ažuriranja funkcija operacijskog sustava najmanje 5 godina od datuma prodaje proizvoda od strane tvrtke Philips ili posljednje proizvodnje, ovisno o tome koji je kasniji.
*5-godišnje jamstvo vrijedi isključivo za monitore s certifikatom TCO Certified generacije 10.
**Izjava vrijedi samo za europske države, isključujući Rusiju, Bjelorusiju i/ili bilo koje druge države u kojima prodaja nije aktivna.
***Za provjeru generacije TCO Certified certifikata, skenirajte QR kod na oznaci proizvoda.
Izradite besplatni My Philips račun kako biste registrirali novi monitor. Nakon registracije obavijestit ćemo vas kada nova ažuriranja budu dostupna.
Održavajte najbolje radne značajke monitora tvrtke Philips. Ako je dostupno novo ažuriranje softvera, pronaći ćete ga ovdje. Ako izgubite upravljačke programe, ovdje ih možete preuzeti besplatno.
Najbrži način rješavanja bilo kakvih tehničkih poteškoća i postavki je provjera vodiča za rješavanje problema za monitor tvrtke Philips. Pomoću ovih praktičnih savjeta i trikova riješit ćete poteškoće s monitorom u tren oka.
Tu smo da pomognemo. Bilo da trebate savjet za kupnju monitora tvrtke Philips ili podršku za postavljanje, možete nas kontaktirati putem telefona, e-pošte ili razgovora na mreži.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.