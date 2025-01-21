Traži pojmove

Vrhunska kvaliteta s 5-godišnjim jamstvom i TCO certificiranom pouzdanošću

TCO tanúsítvánnyal rendelkező Philips monitorok és öt év garancia.

      Što znači certifikat „TCO Certified”?

       

      TCO je vodeći globalni certifikacijski standard za IT proizvode koji postavlja visoke standarde očuvanja okoliša i društvene odgovornosti tijekom cijelog ciklusa trajanja proizvoda. Nije samo oznaka, to je predanost stvaranju boljeg, ekološkog svijeta kroz odabir pametnijih proizvoda.

      TCO certified edge logo

      Ključna područja fokusa

      Ekološka odgovornost: Osiguravanje ekološki prihvatljive proizvodnje, manje količine opasnih materijala i energetski učinkovitog dizajna

      Društvena odgovornost: Poštovanje etičkih praksi u lancu opskrbe, uključujući pravedne uvjete rada i sigurna radna okruženja

      Kružno gospodarstvo: Promicanje izdržljivosti, mogućnosti popravka i održivog upravljanja na kraju vijeka trajanja proizvoda

      Neovisna potvrda:  Svi proizvodi s certifikatom TCO Certified neovisno su testirani kako bi se provjerilo zadovoljavaju li stroge standarde za održivost i performanse

      Zašto odabrati monitore tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified?

       

      Monitori tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified dizajnirani su za one koji cijene inovaciju i brinu o svom utjecaju na okoliš.

      Odabir monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified znači da doprinosite budućnosti izgrađenoj na odgovornim praksama, bez kompromisa po pitanju kvalitete ili performansi.

      Egy nő a TCO Edge tanúsítvánnyal rendelkező Philips monitorokkal dolgozik.

      Napravljeni sa svrhom: Monitori s certifikatom TCO Certified napravljeni su od održivih materijala, kao što je plastika dobivena recikliranjem iskorištenih proizvoda

      Energetski učinkovit dizajn: Napredne tehnologije maksimalno smanjuju potrošnju energije, pomažući u smanjenju ugljičnog otiska

      Trajna izdržljivost: Dizajniranje za dugoročnu upotrebu i mogućnost popravka, čime se smanjuje količina e-otpada i podržava kružno gospodarstvo

      Etičke prakse:  Osiguravanje odgovornih proizvodnih procesa, u skladu s predanošću tvrtke Philips integritetu i održivosti

      Istražite modele s TCO Certified certifikatom 10. generacije

       

      Asortiman monitora tvrtke Philips uključuje niz modela s TCO Certified certifikatom 10. generacije, koji nude ekološki prihvatljiv dizajn, najmoderniju tehnologiju i dugoročnu pouzdanost.. Ti proizvodi ne samo da zadovoljavaju visoke standarde održivosti, već su i napravljeni da pružaju superiorne performanse za profesionalce i ekološki osviještene korisnike.

      5-godišnje jamstvo

       

      Sve serije monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10 imaju 5-godišnje jamstvo koje odražava naše povjerenje u njihovu kvalitetu i pouzdanost. To jamstveno razdoblje podržava održiviju budućnost kroz odgovoran dizajn i proizvodnju, promičući dugotrajne proizvode koji doprinose smanjenju otpada i utjecaja na okoliš.
       

      Prvi modeli s certifikatom TCO Certified generacije 10 i 5-godišnjim jamstvom bit će dostupni od veljače 2025.. 

      tco five years logo

      Održive prakse kojima možete vjerovati

       

      U tvrtki Philips Monitors vjerujemo u stvaranje rješenja od kojih koristi imaju i naši kupci i planet. Odabirom monitora s certifikatom TCO Certified birate proizvode koji kombiniraju najmoderniju tehnologiju i održive prakse. Zajedno oblikujemo svjetliju budućnost za sve.

      Jamstvena izjava za monitore tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10

       


      U tvrtki Philips predani smo pružanju vrlo kvalitetnih proizvoda koji su dizajnirani da traju. U sklopu te predanosti pružamo sveobuhvatno jamstvo kako bi naši klijenti bili bezbrižni.

      Priloženo jamstvo za proizvodnju proizvoda:

      Sve serije monitora tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10 imaju standardno 5-godišnje jamstvo koje pokriva nedostatke u materijalima ili izradi. To jamstvo ne pokriva oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili nezgodama.

      Vrijede izuzeća jamstva navedena na stranici podrške tvrtke Philips u odjeljku s informacijama o jamstvu, bez razlikovanja između komercijalnih ili nekomercijalnih krajnjih korisnika.

      Ažuriranja softvera za sve proizvode tvrtke Philips s certifikatom TCO Certified generacije 10:

      Pružamo besplatna sigurnosna ažuriranja, popravna ažuriranja i ažuriranja funkcija operacijskog sustava najmanje 5 godina od datuma prodaje proizvoda od strane tvrtke Philips ili posljednje proizvodnje, ovisno o tome koji je kasniji.

      *5-godišnje jamstvo vrijedi isključivo za monitore s certifikatom TCO Certified generacije 10.
      **Izjava vrijedi samo za europske države, isključujući Rusiju, Bjelorusiju i/ili bilo koje druge države u kojima prodaja nije aktivna.
      ***Za provjeru generacije TCO Certified certifikata, skenirajte QR kod na oznaci proizvoda.

