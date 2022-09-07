Traži pojmove

1438 recenzije

Philips Sonicare For Kids

Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba

  Aqua
    Aqua
  Ružičasta
    Ružičasta

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Brend br.1 soničnih četkica za zube s najviše preporuka u cijelom svijetu

Počnite graditi zdrave navike za cijeli život uz Philips Sonicare For Kids

Zabavite djecu dok uče prati zube! Punjiva četkica za zube s povezivanjem na Bluetooth omogućuje interakciju putem zabavne aplikacije koja će djeci pomoći da bolje i duže peru zube. Djeca će se zabaviti učeći tehnike koje će zadržati cijeli život.

  • Aqua
    Aqua
  • Ružičasta
    Ružičasta
Učinkovitije četkanje

98% peru zubiće dulje i bolje

98% ispitanih roditelja kaže da je lakše potaknuti djecu da peru zubiće dulje i bolje

Interaktivna za djecu

Zabavno, edukativno i učinkovito

Sonicare For Kids zabavan je način da se djeci pomogne razviti zdrave navike oralne higijene koja će trajati cijeli život.

Četkica i aplikacija

Više zabave, bolji rezultati

Glavni protagonist aplikacije ljupki je Sparkly, koji jako voli imati čiste zube. Djeca se brinu za Sparkyla, a demonstrator iz aplikacije potiče ih na dulje i bolje četkanje.

Slika značajke

Interaktivna aplikacija djecu potiče na četkanje zuba

Interaktivna zabava i tehnologija Sonicare tvrtke Philips

Slika značajke

98 % ispitanih smatra kako je lakše djecu potaknuti na dulje i kvalitetnije četkanje*

Uz četkicu i aplikaciju Sonicare For Kids tvrtke Philips, djeca mogu otkriti kako pravilno četkati zube. Aplikacija će se sinkronizirati sa soničnom četkicom vašeg djeteta putem Bluetooth veze i omogućiti prikaz pravilnih tehnika četkanja i praćenje rezultata. Djeca mogu vidjeti koliko kvalitetno četkaju, a za pravilno četkanje dobivaju nagrade. Aplikacija je obrazovna i učinkovita, a 98 % ispitanih roditelja smatra kako potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.

Slika značajke

Uzbudljive nagrade za uspješno četkanje

Četkica i aplikacija Sonicare For Kids tvrtke Philips četkanje zuba čini zabavnim. Glavni protagonist aplikacije ljupki je Sparkly, koji jako voli imati čiste zube. Djeca se brinu za Sparklija, a demonstrator iz aplikacije potiče ih na dulje i bolje četkanje. Sa svakim boljim četkanjem, Sparkly je sve sretniji i svako se uspješno četkanje nagrađuje. Djeca mogu otključati dodatke pomoću kojih mogu prilagoditi Sparklija ili pak mogu osvojiti hranu za Sparklija, koji je ljubitelj zdrave prehrane. Osim toga, roditelji mogu i sami birati nagrade koje će aplikacija dodjeljivati.

Slika značajke

Pratite vrijeme četkanja čak i bez upotrebe aplikacije

Pratite vrijeme četkanja čak i bez upotrebe aplikacije

Održivost

100% ugljično neutralni od 2020¹.

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i kompenzaciju ugljika, naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljika u atmosferu. Također smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo pribavljamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg cjelokupnog poslovanja².

Pročitajte više

Pomoć i savjeti

Napomene

¹ Vlastite tvornice, vlastiti uredi i vlastite lokacije diljem svijeta.
² Naše poslovanje = naše vlastite tvornice, vlastiti uredi, vlastita logistika i vlastita putovanja.
* od ispitanih roditelja u odnosu na samostalnu upotrebu četkice za zube
** u odnosu na običnu četkicu za zube
*** na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno
**** anketa u kojoj su sudjelovali stomatolozi u SAD-u koji imaju djecu dobi između 4 i 10 godina

