Uzbudljive nagrade za uspješno četkanje

Četkica i aplikacija Sonicare For Kids tvrtke Philips četkanje zuba čini zabavnim. Glavni protagonist aplikacije ljupki je Sparkly, koji jako voli imati čiste zube. Djeca se brinu za Sparklija, a demonstrator iz aplikacije potiče ih na dulje i bolje četkanje. Sa svakim boljim četkanjem, Sparkly je sve sretniji i svako se uspješno četkanje nagrađuje. Djeca mogu otključati dodatke pomoću kojih mogu prilagoditi Sparklija ili pak mogu osvojiti hranu za Sparklija, koji je ljubitelj zdrave prehrane. Osim toga, roditelji mogu i sami birati nagrade koje će aplikacija dodjeljivati.