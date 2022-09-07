Manualna vs električna četkica, koja je bolja?
98% ispitanih roditelja kaže da je lakše potaknuti djecu da peru zubiće dulje i bolje
Sonicare For Kids zabavan je način da se djeci pomogne razviti zdrave navike oralne higijene koja će trajati cijeli život.
Glavni protagonist aplikacije ljupki je Sparkly, koji jako voli imati čiste zube. Djeca se brinu za Sparkyla, a demonstrator iz aplikacije potiče ih na dulje i bolje četkanje.
Interaktivna zabava i tehnologija Sonicare tvrtke Philips
Uz četkicu i aplikaciju Sonicare For Kids tvrtke Philips, djeca mogu otkriti kako pravilno četkati zube. Aplikacija će se sinkronizirati sa soničnom četkicom vašeg djeteta putem Bluetooth veze i omogućiti prikaz pravilnih tehnika četkanja i praćenje rezultata. Djeca mogu vidjeti koliko kvalitetno četkaju, a za pravilno četkanje dobivaju nagrade. Aplikacija je obrazovna i učinkovita, a 98 % ispitanih roditelja smatra kako potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.
Četkica i aplikacija Sonicare For Kids tvrtke Philips četkanje zuba čini zabavnim. Glavni protagonist aplikacije ljupki je Sparkly, koji jako voli imati čiste zube. Djeca se brinu za Sparklija, a demonstrator iz aplikacije potiče ih na dulje i bolje četkanje. Sa svakim boljim četkanjem, Sparkly je sve sretniji i svako se uspješno četkanje nagrađuje. Djeca mogu otključati dodatke pomoću kojih mogu prilagoditi Sparklija ili pak mogu osvojiti hranu za Sparklija, koji je ljubitelj zdrave prehrane. Osim toga, roditelji mogu i sami birati nagrade koje će aplikacija dodjeljivati.
Pratite vrijeme četkanja čak i bez upotrebe aplikacije
