Brend br.1 soničnih četkica za zube s najviše preporuka dentalnih stručnjaka diljem svijeta
Philips Sonicare
Uklanja do 20x više naslaga, a pritom je nježna prema desnima ¹
Philips Sonicare Prestige četkica proces četkanja čini jednostavnijim i nježnijim, uklanjajući do 20x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube. Zahvaljujući djelovanju mikromjehurića, pruža osjećaj svježine i čistoće kakav još niste doživjeli.
Uklanja naslaga
20x bolje uklanja naslage ¹
Učinkovito čisti tamo gdje obična četkica ne može, za osjećaj svježine i čistoće kakav još niste doživjeli.
Učinkovito, ali nježno
Zdravije desni u samo 2 tjedna ²
Osmišljena kako bi proces četkanja učinila jednostavnijim, nježnijim, ali prije svega učinkovitijim.
Učinkovito čišćenje
Uklanja do 100% više mrlja ³
Pomaže u obnavljanju prirodne bjeline vaših zuba nježno uklanjajući površinske mrlje.
20x učinkovitije uklanjanje naslaga*, nježno za desni
Svatko čisti drukčije pa smo dizajnirali ovu glavu četkice s vlaknima pod različitim kutovima kako bismo osigurali uklanjanje naslaga bez obzira na tehniku pranja zuba. Naša glava četkice All-in-One A3 pruža najbolje čišćenje koje nudimo i uklanja do 20 puta više naslaga, osigurava 15x zdravije desni za šest tjedana i uklanja do 100 % više mrlja za manje od dva dana u odnosu na običnu četkicu za zube.
Tehnologija SenseIQ za personaliziran doživljaj
Tehnologija SenseIQ pomaže uravnotežiti vaš stil četkanja te prepoznaje vaš pritisak, pokrete i pokrivenost brzinom od do 100 puta u sekundi dok četkate. Ako primijenite prevelik pritisak, četkica za zube automatski će podesiti razinu intenziteta, što vam pomaže zaštititi zube i desni.
Sonicare Fluid Action
Četkice za zube Philips Sonicare čiste nježno i učinkovito, te njeguju vaše zube i desni uz do 62 000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmjeravanjem tekućine duboko između zuba i uzduž linije desni.
Zaštitite svoje desni uz naš senzor pritiska
Ova električna četkica za zube Sonicare na svom podnožju ima svjetlosni prsten koji vam daje do znanja kada prejako pritišćete. Smanjite pritisak kada zasvijetli kako biste se pobrinuli da vam desni ostanu zaštićene.
Odaberite idealan doživljaj čišćenja
Poboljšajte svoju rutinu oralne njege uz 15 postavki četkanja. Bilo da želite dubinsko čišćenje ili čišćenje s određenom svrhom, možete to postići ovom električnom četkicom. Birajte između pet načina rada: Clean, White+, Gum Health, Deep Clean i Sensitive te podesite neku od tri dostupne razine intenziteta za personalizirano čišćenje. Jednostavno otvorite aplikaciju, odaberite preferencije i ostalo prepustite četkici za zube.
SenseIQ tehnologija
Personalizirano četkanje uvijek u skladu s vašim željama
SenseIQ tehnologija prati vaš stil četkanja prepoznavajući pritisak, pokrete i pokrivenost. Automatski prilagođava intenzitet kad je potrebno, pružajući personaliziranu njegu – za još bolje rezultate pri svakom pranju.
Održivost
100% ugljično neutralni od 2020.⁶
Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i kompenzaciju ugljika, naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljika u atmosferu. Također smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo pribavljamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg cjelokupnog poslovanja.⁷