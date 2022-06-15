Traži pojmove

680 recenzije

Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Električna četkica za zube s tehnologijom SenseIQ

Personalizirana njega za vaše oralno zdravlje

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Brend br.1 soničnih četkica za zube s najviše preporuka dentalnih stručnjaka diljem svijeta

Philips Sonicare

Uklanja do 20x više naslaga, a pritom je nježna prema desnima ¹

Philips Sonicare Prestige četkica proces četkanja čini jednostavnijim i nježnijim, uklanjajući do 20x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube. Zahvaljujući djelovanju mikromjehurića, pruža osjećaj svježine i čistoće kakav još niste doživjeli.

Uklanja naslaga

20x bolje uklanja naslage ¹

Učinkovito čisti tamo gdje obična četkica ne može, za osjećaj svježine i čistoće kakav još niste doživjeli.

Učinkovito, ali nježno

Zdravije desni u samo 2 tjedna ²

Osmišljena kako bi proces četkanja učinila jednostavnijim, nježnijim, ali prije svega učinkovitijim.

Učinkovito čišćenje

Uklanja do 100% više mrlja ³

Pomaže u obnavljanju prirodne bjeline vaših zuba nježno uklanjajući površinske mrlje.

Slika značajke

20x učinkovitije uklanjanje naslaga*, nježno za desni

Svatko čisti drukčije pa smo dizajnirali ovu glavu četkice s vlaknima pod različitim kutovima kako bismo osigurali uklanjanje naslaga bez obzira na tehniku pranja zuba. Naša glava četkice All-in-One A3 pruža najbolje čišćenje koje nudimo i uklanja do 20 puta više naslaga, osigurava 15x zdravije desni za šest tjedana i uklanja do 100 % više mrlja za manje od dva dana u odnosu na običnu četkicu za zube.

Slika značajke

Tehnologija SenseIQ za personaliziran doživljaj

Tehnologija SenseIQ pomaže uravnotežiti vaš stil četkanja te prepoznaje vaš pritisak, pokrete i pokrivenost brzinom od do 100 puta u sekundi dok četkate. Ako primijenite prevelik pritisak, četkica za zube automatski će podesiti razinu intenziteta, što vam pomaže zaštititi zube i desni.

Slika značajke

Sonicare Fluid Action

Četkice za zube Philips Sonicare čiste nježno i učinkovito, te njeguju vaše zube i desni uz do 62 000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmjeravanjem tekućine duboko između zuba i uzduž linije desni.

Slika značajke

Zaštitite svoje desni uz naš senzor pritiska

Ova električna četkica za zube Sonicare na svom podnožju ima svjetlosni prsten koji vam daje do znanja kada prejako pritišćete. Smanjite pritisak kada zasvijetli kako biste se pobrinuli da vam desni ostanu zaštićene.

Slika značajke

Odaberite idealan doživljaj čišćenja

Poboljšajte svoju rutinu oralne njege uz 15 postavki četkanja. Bilo da želite dubinsko čišćenje ili čišćenje s određenom svrhom, možete to postići ovom električnom četkicom. Birajte između pet načina rada: Clean, White+, Gum Health, Deep Clean i Sensitive te podesite neku od tri dostupne razine intenziteta za personalizirano čišćenje. Jednostavno otvorite aplikaciju, odaberite preferencije i ostalo prepustite četkici za zube.

SenseIQ tehnologija

Personalizirano četkanje uvijek u skladu s vašim željama

SenseIQ tehnologija prati vaš stil četkanja prepoznavajući pritisak, pokrete i pokrivenost. Automatski prilagođava intenzitet kad je potrebno, pružajući personaliziranu njegu – za još bolje rezultate pri svakom pranju.

Sustainability banner

Održivost

100% ugljično neutralni od 2020.⁶

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i kompenzaciju ugljika, naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljika u atmosferu. Također smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo pribavljamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg cjelokupnog poslovanja.⁷

Saznajte više o električnim četkicama za zube

Disclaimers

¹ uz DiamondClean četkicu s A3 zamjenskom, u usporedbi s običnom četkicom
² U načinu rada Clean, u usporedbi s običnom četkicom
³ U usporedbi s običnom četkicom. In-vitro studija, stvarni rezultati mogu varirati
Osim PhilipsOne
* u usporedbi s običnom četkicom za zube
** za 6 tjedana u odnosu na običnu četkicu za zube.
*** za manje od 2 dana u odnosu na običnu četkicu za zube.

