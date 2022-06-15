20x učinkovitije uklanjanje naslaga*, nježno za desni

Svatko čisti drukčije pa smo dizajnirali ovu glavu četkice s vlaknima pod različitim kutovima kako bismo osigurali uklanjanje naslaga bez obzira na tehniku pranja zuba. Naša glava četkice All-in-One A3 pruža najbolje čišćenje koje nudimo i uklanja do 20 puta više naslaga, osigurava 15x zdravije desni za šest tjedana i uklanja do 100 % više mrlja za manje od dva dana u odnosu na običnu četkicu za zube.